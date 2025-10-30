Crveno-beli žele nastavak serije! Zvezda igra u Beogradu, a gostuje: Evo gde možete gledati direktan prenos meča tima sa Malog Kalemegdana i Makabija

Kurir pre 30 minuta
Crveno-beli žele nastavak serije! Zvezda igra u Beogradu, a gostuje: Evo gde možete gledati direktan prenos meča tima sa Malog…
Košarkaši Crvene zvezde meč osmog kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva igraju u četvrtak od 20.05 u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" i žele da nastave sa pobedama. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na televiziji Arena Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ko će slaviti u Novom Sadu?! Zvezda je favorit, ali ni Vojvodina nije bez šansi...

Ko će slaviti u Novom Sadu?! Zvezda je favorit, ali ni Vojvodina nije bez šansi...

Kurir pre 30 minuta
Crveno-beli derbi u Novom Sadu! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda

Crveno-beli derbi u Novom Sadu! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda

Kurir pre 30 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos zaostalog meča Vojvodina - Zvezda u 3. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos zaostalog meča Vojvodina - Zvezda u 3. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Crveno-beli žele nastavak serije! Zvezda igra u Beogradu, a gostuje: Evo gde možete gledati direktan prenos meča tima sa Malog…

Crveno-beli žele nastavak serije! Zvezda igra u Beogradu, a gostuje: Evo gde možete gledati direktan prenos meča tima sa Malog Kalemegdana i Makabija

Kurir pre 30 minuta
Ko će slaviti u Novom Sadu?! Zvezda je favorit, ali ni Vojvodina nije bez šansi...

Ko će slaviti u Novom Sadu?! Zvezda je favorit, ali ni Vojvodina nije bez šansi...

Kurir pre 30 minuta
Crveno-beli derbi u Novom Sadu! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda

Crveno-beli derbi u Novom Sadu! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Vojvodina - Zvezda

Kurir pre 30 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos zaostalog meča Vojvodina - Zvezda u 3. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos zaostalog meča Vojvodina - Zvezda u 3. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 1 sat
Kevin De Brujne operisan: Evo kako je prošao zahvat i koliko dugo će pauzirati!

Kevin De Brujne operisan: Evo kako je prošao zahvat i koliko dugo će pauzirati!

Kurir pre 3 sata