Karambol na obilaznici kod isključenja za obrenovac, jezive slike Vatrogasci sekli lim da izvuku čoveka iz zgužvanog automobila! U sudaru 5 vozila, 3 povređena

Saobraćajna nesreća se dogodila u 7.20 časova a jedna osoba ostala je zaglavljena u olupini.

U ovom jutrošnjem sudaru u Ostružnici, u smeru ka Novom Sadu, učestvovalo je pet vozila. Tri osobe su povređene od kojih jedna ima teške telesne povrede. Vatrogasci-spasioci su intervenisali odmah i uspeli su da izvuku povređenog kog su odmah potom predali ekipi Hitne pomoći koja je bila na licu mesta u pripravnosti. Uviđaj je u toku a na tom delu obilaznice stvaraju se zastoji i gužve. Saobraćaj se odvija srednjom i zaustavnom trakom. Pripadnici VSJ Košutnjak i