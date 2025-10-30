Vinisijus Žunior se javno pokajao: "Želim da se izvinim svim navijačima Reala..."

Kurir pre 35 minuta
Vinisijus Žunior se javno pokajao: "Želim da se izvinim svim navijačima Reala..."

Fudbaler Reala Vinisijus Žunior izvinio se saigračima, klubu, predsedniku Florentinu Perezu i navijačima zbog svog ponašanja na meču 10. kola La Lige protiv Barselone, prenela je španska Marka.

Fudbaleri Reala su pre tri dana na svom terenu pobedili Barselonu rezultatom 2:1, a Vinisijus je burno reagovao zbog izmene u 72. minutu. Brazilski fudbaler se nije pozdravio sa članovima stručnog štaba i saigračima na klupi za rezerve, već je ljutito otišao u svlačionicu. "Želim da se izvinim svim navijačima Reala zbog moje reakcije na zamenu u El klasiku. Kao što sam se već lično izvinio tokom današnjeg treninga, želim ponovo da se izvinim svojim saigračima,
Danas pre 6 sati
