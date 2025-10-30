Zastrašujući snimci iz vazduha! Smrtonosni uragan opustošio Jamajku! Kuće srušene do temelja, kao da je pala atomska bomba! Šteta je ogromna! (foto/video)
Kurir pre 17 minuta | Index.hr/Preneo: V.M.)
Broj žrtava posle razornog uragana Melisa koji je pogodio Karibeporastao je dok je prelazio preko Kube i kretao se prema Bahamima, dan nakon što je udario na Jamajku kao jedna od najjačih oluja u regiji ikada zabeleženih.
Zvaničnici na Haitijusaopštili su da je najmanje 40 osoba poginulo. Četiri smrtna slučajeva zabeležena su na Jamajci, a jedan u Dominikanskoj Republici. Kuba i Haiti ukinuli su upozorenja na uragan i tropsku oluju. U međuvremenu, upozorenje na uragan trenutno je na snazi za Bahame i Bermude, dok je upozorenje na tropsku oluju na snazi za ostrva Terks i Kejkos. Timovi za pomoć u katastrofama iz SAD trenutno su na putu za Jamajku, Bahame i Dominikansku Republiku,