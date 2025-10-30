Zastrašujući snimci iz vazduha! Smrtonosni uragan opustošio Jamajku! Kuće srušene do temelja, kao da je pala atomska bomba! Šteta je ogromna! (foto/video)

Kurir pre 17 minuta
Zastrašujući snimci iz vazduha! Smrtonosni uragan opustošio Jamajku! Kuće srušene do temelja, kao da je pala atomska bomba…

Broj žrtava posle razornog uragana Melisa koji je pogodio Karibeporastao je dok je prelazio preko Kube i kretao se prema Bahamima, dan nakon što je udario na Jamajku kao jedna od najjačih oluja u regiji ikada zabeleženih.

Zvaničnici na Haitijusaopštili su da je najmanje 40 osoba poginulo. Četiri smrtna slučajeva zabeležena su na Jamajci, a jedan u Dominikanskoj Republici. Kuba i Haiti ukinuli su upozorenja na uragan i tropsku oluju. U međuvremenu, upozorenje na uragan trenutno je na snazi ​​za Bahame i Bermude, dok je upozorenje na tropsku oluju na snazi ​​za ostrva Terks i Kejkos. Timovi za pomoć u katastrofama iz SAD trenutno su na putu za Jamajku, Bahame i Dominikansku Republiku,
