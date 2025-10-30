(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

N1 Info pre 17 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

Studenti, koji su pozvali građane na veliki komemorativni skup 1. novembra, i danas pešače ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije.

Sinoć su studenti koji pešače dočekani u raznim gradovima, a kako je to izgledalo pogledajte u našem jučerašnjem BLOGU. 16 Objava 12:52 pre 0 min. Novopazarski studenti nastavljaju put od Nove Pazove do Banstola, a ovo je njihov 15. dan pešačenja. Opširnije čitajte OVDE. 12:51 pre 1 min. Studenti, srednjoškolci i građani koji su danas krenuli od Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu prošli su kroz Zemun na svom putu ka Novom Sadu, gde bi trebalo da
