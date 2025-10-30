BLOG: Svi putevi vode u Novi Sad

Reporterka „Vremena“ Katarina Stevanović ide sa studentima pešice od Beograda do Novog Sada. Pratite u blogu „Vremena“ novo buđenje Srbije pred godišnjicu pada nadstrešnice 1. novembra

11.01 Krenuli traktoristi iz Šapca ka Novom Sadu Kolona traktora krenula je od Šabačke gimnazije ka Novom Sadu. 10.50 Građani sa terasa stanova pozdravljaju studente 10.45 Nepregledna kolona studenata ide ka Zemunu Prema rečima reporterke „Vremena“, nepregledna kolona studenata kreće sa Novog Beograda ka Zemunu. Predvode ih redari sa zastavama Srbije i pojedinih fakulteta, dok ih prolaznici pozdravljaju. Sa studentima hoda i košarkaš Vladimir Štimac. 10.40. Horšov: