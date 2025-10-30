Jokićev rekordni tripl-dabl za novu pobedu Denvera

Denver Nagetsi su pobedili na svom terenu ekipu Nju Orleans Pelikansa rezultatom 122:88 u utakmici NBA lige, a srpski košarkaš Nikola Jokić, ostvario je novi, četvrti uzastopni tripl-dabl ove sezone i postigao još jedan rekord u karijeri.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, 12 skokova i 10 asistencija i tako se pridružio Oskaru Robertsonu (1961-62) i Raselu Vestbruku (2020-21) koji su uz njega jedini igrači koji su započeli sezonu sa četiri uzastopna tripl-dabla. U timu Denvera Kristijan Braun i Džamal Mari su postigli po 17 poena, a Tim Hardavej junior 11. Najbolji u ekipi Nju Orleansa Pel bio je Džeremaja Firs sa 21 poenom. Denver u narednom meču 1. novembra igra sa Portlandom. Srpski