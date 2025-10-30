Milojević: Poraz je moja odgovornost

RTS pre 16 minuta
Milojević: Poraz je moja odgovornost

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je posle poraza od Vojvodine u zaostalom meču 3. kola Superlige Srbije da je neuspeh njegova odgovornost.

Izgubila je Crvena zvezda od Vojvodine u Novom Sadu iako je imala dva gola prednosti na poluvremenu. "Ne znam šta bih rekao za prve utiske, kad imate rezultat, sve kontrolišete i kad izgubite rezultatom 3:2, nemam šta drugo da kažem, sem da je to moja odgovornost. Nemam više nikakav komentar", rekao je Milojević posle prvog poraza u sezoni u Superligi Srbije. U 14. rundi Zvezda će dočekati Radnik iz Surdulice na Stadionu "Rajko Mitić", dok će Vojvodina dočekati IMT.
FudbalCrvena ZvezdaVojvodinaNovi SadIMTSuperligaVladan MilojevićSurdulica

