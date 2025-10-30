Goreo stan na drugom spratu zgrade na Detelinari, muškarac zbrinut na Institutu za plućne bolesti Vojvodine

NOVI SAD - Vatrogasci su iz požara u Novom Sadu izvukli muškarca (65) koji je zbog inhalacije dimom u svesnom stanju prevezen na Institut za plućne bolesti Vojvodine. Požar je izbio u zgradi na drugom spratu u Ulici Veselina Masleše 118 u Novom Sadu.

Kako je za portal RTV-a potvrdio portparol Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, dr Zoran Krulj muškarac (1960.godište) je zbog inhalacije dimom u svesnom stanju prevezen na Institut, gde je odmah zbrinut. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugašen. Uzrok požara za sada nije poznat.