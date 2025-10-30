Goreo stan na drugom spratu zgrade na Detelinari, muškarac zbrinut na Institutu za plućne bolesti Vojvodine

Goreo stan na drugom spratu zgrade na Detelinari, muškarac zbrinut na Institutu za plućne bolesti Vojvodine

NOVI SAD - Vatrogasci su iz požara u Novom Sadu izvukli muškarca (65) koji je zbog inhalacije dimom u svesnom stanju prevezen na Institut za plućne bolesti Vojvodine. Požar je izbio u zgradi na drugom spratu u Ulici Veselina Masleše 118 u Novom Sadu.

Kako je za portal RTV-a potvrdio portparol Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, dr Zoran Krulj muškarac (1960.godište) je zbog inhalacije dimom u svesnom stanju prevezen na Institut, gde je odmah zbrinut. Brzom reakcijom vatrogasaca požar je ugašen. Uzrok požara za sada nije poznat.
