RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Nikoli Topiću dijagnostifikovan rak testisa

OKLAHOMA - Srpskom košarkašu i članu Oklahome Nikoli Topiću dijagnostifikovan je rak testisa, saopštio je danas generalni menadžer američkog kluba Sem Presti.

Presti je rekao da su lekari "izuzetno optimistični" kada je reč o Topićevom dugoročnom oporavku. Dodao je da je srpski košarkaš počeo hemoterapije. "Naše jedino očekivanje od njega jeste da se fokusira na ovo, to je njegov najveći prioritet. Vratiće se igranju košarke kad bude u mogućnosti. Ima našu podršku, ohrabrenje i ljubav", rekao je Presti. Oklahoma je 6. oktobra saopštila da je Topić podvrgnut operaciji testisa i da će zbog toga odsustvovati od četiri do
