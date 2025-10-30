Podrška za topića: Evroliga se oglasila nakon stravične vesti o bolesti srpskog košarkaša! (foto)

Hot sport pre 1 sat
Podrška za topića: Evroliga se oglasila nakon stravične vesti o bolesti srpskog košarkaša! (foto)

Svi se nadamo najboljem mogućem ishodu Košarkaš Nikola Topić boluje od raka testisa, saopštili su iz Oklahoma siti Tandera, a mladi plejmejker je nedavno operisan i pred njim je period hemoterapija i oporavka.

Nakon objave vesti, podršku su mu uputili brojni klubovi i organizacije, među kojima su Crvena zvezda, Partizan, ali i Evroliga, koja je saopštila: We’re with you, Nikola! Get well soon ❤️ pic.twitter.com/N9iB814aER — EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2025 „Uz tebe smo, Nikola. Brzo se oporavi. Ostani jak.“ Podsetimo, Topić je ranije imao problema s povredom kolena, a ovog leta nastupao je za reprezentaciju Srbije na pripremama za Evrobasket i u Letnjoj NBA ligi.
