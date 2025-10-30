I Evroliga se oglasila zbog topića! Stigla emotivna podrška na račun srpskog košarkaša: "Nikola, uz tebe smo!"

Kurir pre 26 minuta
Čitavu Srbiju potresla je vest koja je danas stigla iz Oklahome, mladi srpski plejmejker Nikola Topić boluje od raka testisa, saopšteno je danas iz njegovog kluba.

Pre nekoliko dana Topić je prošao kroz operaciju, a tek sada je potvrđeno o kakvom je zapravo problemu reč. Pred jednim od najvećih talenata evropske košarke sada je period hemoterapija i oporavka, a svi u klubu veruju da će se uskoro vratiti na parket. Nakon što je vest objavljena, iz čitavog košarkaškog sveta stigle su poruke podrške mladom asu. Sada je reči ohrabrenja uputila je i Evroliga, uz poruku: - Nikola, uz tebe smo - napisali su iz Evrolige.
