Nikola Jokić i Džamal Marej doneli novi rekord Denveru: Strašna serija Nagetsa

Euronews pre 10 minuta  |  Autor: Euronews
Nikola Jokić i Džamal Marej doneli novi rekord Denveru: Strašna serija Nagetsa

Košarkaši Denvera zaboravili su da pobeđuju kod kuće, gde su u seriji od četiri poraza, ali zato na strani tuku rivale i ne posustaju, pa im je noćašnja pobeda na parketu Indijane osma takva recka - 120:135.

Taman za novi klupski NBA rekord te vrste! Cela ekipa je bila na visini zadatka, ali gotovo sav posao su obavila dva čoveka, jedan Kanađanin i jedan Srbin. Džamal Marej je ubacio čak 52 poena (9/14 za dva, 10/11 za tri i 4/5 sa linije penala, uz šest skokova i četiri asistencije, dok je Nikola Jokić zamalo ostao bez 12. sezonskog tripl-dabla. Every bucket from Jamal Murray's 52-piece 🏹 pic.twitter.com/MSBOVlEySc — Denver Nuggets (@nuggets) December 4, 2025 Ipak, sa
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ne dešava se često, ali...Fenomenalni Marej zasenio i njegovo veličanstvo, JokićaQ!

Ne dešava se često, ali...Fenomenalni Marej zasenio i njegovo veličanstvo, JokićaQ!

Sportske.net pre 24 minuta
VIDEO: Jokića zasenio Mari, Denver stigao do nove pobede

VIDEO: Jokića zasenio Mari, Denver stigao do nove pobede

Radio 021 pre 10 minuta
"Molimo vas, isecite nokte zbog Jokića" Jezivo - Srbinu zarili kandže u meso! Kao da je bio u kavezu sa divljim zverima, a ne…

"Molimo vas, isecite nokte zbog Jokića" Jezivo - Srbinu zarili kandže u meso! Kao da je bio u kavezu sa divljim zverima, a ne na košarkaškom terenu!

Kurir pre 4 minuta
Jokić krvav i izranjavan, a sudije ćute: "Šeju i Embidu bi ovo sudili kao faul, samo Nikoli ne"

Jokić krvav i izranjavan, a sudije ćute: "Šeju i Embidu bi ovo sudili kao faul, samo Nikoli ne"

Mondo pre 9 minuta
Veče kad sjajni Nikola Jokić nije bio glavni na terenu

Veče kad sjajni Nikola Jokić nije bio glavni na terenu

Sport klub pre 10 minuta
Jokić šokantno napustio meč sa Indijanom, trener Denvera poručio: "Nisam ga pitao, to je malo lično..."

Jokić šokantno napustio meč sa Indijanom, trener Denvera poručio: "Nisam ga pitao, to je malo lično..."

Telegraf pre 24 minuta
Mari zasenio Jokića, brojao do 52 i vodio Denver do pobede nad Indijanom

Mari zasenio Jokića, brojao do 52 i vodio Denver do pobede nad Indijanom

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAKanadaTwitterNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Nekadašnji reprezentativac Srbije stao uz Zorana Savića: “To je pet poslova odjednom…“

Nekadašnji reprezentativac Srbije stao uz Zorana Savića: “To je pet poslova odjednom…“

Danas pre 15 minuta
Ne dešava se često, ali...Fenomenalni Marej zasenio i njegovo veličanstvo, JokićaQ!

Ne dešava se često, ali...Fenomenalni Marej zasenio i njegovo veličanstvo, JokićaQ!

Sportske.net pre 24 minuta
Nikola Jokić i Džamal Marej doneli novi rekord Denveru: Strašna serija Nagetsa

Nikola Jokić i Džamal Marej doneli novi rekord Denveru: Strašna serija Nagetsa

Euronews pre 10 minuta
Jokić krvav i izranjavan, a sudije ćute: "Šeju i Embidu bi ovo sudili kao faul, samo Nikoli ne"

Jokić krvav i izranjavan, a sudije ćute: "Šeju i Embidu bi ovo sudili kao faul, samo Nikoli ne"

Mondo pre 9 minuta
Roditelji, ako hoćete bogate ćerke, dajte ih na tenis

Roditelji, ako hoćete bogate ćerke, dajte ih na tenis

Sport klub pre 30 minuta