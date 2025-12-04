Nikola Jokić i Džamal Marej doneli novi rekord Denveru: Strašna serija Nagetsa

Košarkaši Denvera zaboravili su da pobeđuju kod kuće, gde su u seriji od četiri poraza, ali zato na strani tuku rivale i ne posustaju, pa im je noćašnja pobeda na parketu Indijane osma takva recka - 120:135.

Taman za novi klupski NBA rekord te vrste! Cela ekipa je bila na visini zadatka, ali gotovo sav posao su obavila dva čoveka, jedan Kanađanin i jedan Srbin. Džamal Marej je ubacio čak 52 poena (9/14 za dva, 10/11 za tri i 4/5 sa linije penala, uz šest skokova i četiri asistencije, dok je Nikola Jokić zamalo ostao bez 12. sezonskog tripl-dabla. Every bucket from Jamal Murray's 52-piece 🏹 pic.twitter.com/MSBOVlEySc — Denver Nuggets (@nuggets) December 4, 2025 Ipak, sa