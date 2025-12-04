Hit scena - Jokić zavrteo "somborski ringišpil" Nesrećni Amerikanac nije znao gde se nalazi posle genijalnog poteza Srbina! Snimak zapalio mreže!

Kurir pre 46 minuta
Hit scena - Jokić zavrteo "somborski ringišpil" Nesrećni Amerikanac nije znao gde se nalazi posle genijalnog poteza Srbina…

Ponovo radi "somborski ringišpil"! Njegove čari prethodne noći imao je priliku da oseti iskusni centar Indijane Toni Bredli.

Košarkaši Denvera savladali su na gostovanju Pejserse rezultatom 135:120, a maestralni Nikola Jokić meč je završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija. U moru atraktivnih poteza koje je napravio na ovom meču, jedan se posebno izdvojio. Provozao je srpski as svog čuvara Tonija Bredlija na čuvenom "somborskom ringišpilu". Naseo je Amerikanac na sjajnu fintu Jokića i ispao smešan. Odleteo je na stranu, a Nikola je mirno položio loptu u koš. Snimak sjajnog
