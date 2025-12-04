"Naravno da sam gledao": Nikola Jokić digao Srbiju na noge, evo šta je poručio Alimpijeviću

Mondo pre 5 sati  |  Jelena Bijeljić
"Naravno da sam gledao": Nikola Jokić digao Srbiju na noge, evo šta je poručio Alimpijeviću

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je po starom u NBA ligi.

U pobedi Denver Nagetsa protiv Indijana Pejsersa p ostigao je 24 poena, 8 skokova i 13 asistencija, a nakon utakmice osvrnuo se na sjajan start reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. "Orlovi" su na čelu sa novim trenerom Dušanom Alimpijevićem zabeležili dva trijumfa u prvom "prozoru", protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Trostruki MVP NBA lige je gledao ove mečeve i čestitao igračima i selektoru. "Naravno da sam gledao. Čestitam
