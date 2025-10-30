SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

Sandžak haber pre 19 minuta
SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku
SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku pretraganaslovnaSport30. oktobar 2025.SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Paunović stiže da spasi Orlove pred EngleskuFudbalski savez Srbije potvrdio je da Paunović preuzima nacionalni tim od Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku u oktobru 2025. godine nakon poraza od Albanije u Leskovcu. „Fudbalski savez Srbije doneo je odluku. Veljko Paunović vodiće fudbalsku reprezentaciju Srbije u borbi
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

Srbija dobila novog selektora! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

Srbija dobila novog selektora! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

IndeksOnline pre 19 minuta
Lepotica iz senke, neobičnog imena: Ovo je žena koja je srpskom selektoru Veljku Paunoviću rodila četvoro dece FOTO

Lepotica iz senke, neobičnog imena: Ovo je žena koja je srpskom selektoru Veljku Paunoviću rodila četvoro dece FOTO

Story pre 29 minuta
Veljko Paunović – selektor na određeno vreme

Veljko Paunović – selektor na određeno vreme

Nova pre 13 minuta
Ovo su detalji dogovora Veljka paunovića i FSS! Jedna stvar će sve iznenaditi: Legendarni stručnjak debituje protiv Engleske…

Ovo su detalji dogovora Veljka paunovića i FSS! Jedna stvar će sve iznenaditi: Legendarni stručnjak debituje protiv Engleske, ali...

Kurir pre 45 minuta
Hitno: Veljko Paunović vodi Srbiju protiv Engleske

Hitno: Veljko Paunović vodi Srbiju protiv Engleske

Sportski žurnal pre 44 minuta
Radujko: Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes reprezentacije ispred svega!

Radujko: Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes reprezentacije ispred svega!

Sportski žurnal pre 44 minuta
Veljko Paunović zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije

Veljko Paunović zvanično novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalLeskovacFudbalski savezFudbalski savez SrbijeAlbanija

Sport, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

N1 Info pre 15 minuta
Đajić o godišnjici pada nadstrešnice: Ništa se neće promeniti dok vrh države ne bude pozvan na odgovornost

Đajić o godišnjici pada nadstrešnice: Ništa se neće promeniti dok vrh države ne bude pozvan na odgovornost

N1 Info pre 44 minuta
I Obradović apelovao na navijače zbog stvari koje su se događale u poslednje vreme: “ Pretpostavljam da svi dolaze zbog…

I Obradović apelovao na navijače zbog stvari koje su se događale u poslednje vreme: “ Pretpostavljam da svi dolaze zbog Partizana…“

Danas pre 0 minuta
Odbojkaši Novog Pazara gostuju Ribnici u meču za drugo mesto Prve lige Srbije

Odbojkaši Novog Pazara gostuju Ribnici u meču za drugo mesto Prve lige Srbije

IndeksOnline pre 34 minuta
Srbija dobila novog selektora! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

Srbija dobila novog selektora! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

IndeksOnline pre 19 minuta