SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku pretraganaslovnaSport30. oktobar 2025.SRBIJA DOBILA NOVOG SELEKTORA! Paunović stiže da spasi Orlove pred EngleskuFudbalski savez Srbije potvrdio je da Paunović preuzima nacionalni tim od Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku u oktobru 2025. godine nakon poraza od Albanije u Leskovcu. „Fudbalski savez Srbije doneo je odluku. Veljko Paunović vodiće fudbalsku reprezentaciju Srbije u borbi