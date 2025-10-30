Kup kralja: Selta rutinski, Ristić odigrao ceo meč, dve „sedmice“

Sport klub pre 59 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
Kup kralja: Selta rutinski, Ristić odigrao ceo meč, dve „sedmice“

U četvrtak je odigrano preostalih 13 utakmica prvog kola Kupa kralja (Copa del Ray) Španije.

Favoriti su uglavnom opravdali očekivanja, neki su se namučili, a neki napunili mreže autsajdera. Poslednji protivnik Crvene zvezde u prvoj fazi UEFA Lige Evrope, ekipa Selte iz Viga, rutinski je slavila u gostima protiv šestoligaša Puerto de Vega – 2:0 (0:0). Trener Selte Klaudio Hiraldes odmarao je većinu standardnih prvotimaca, a pobednik je rešen na startu drugog poluvremena. Golove su postigli 19-godišnji Oskar Markos u 51. i tri godine stariji Damijan
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Kako je izgledao doček kolone iz Beograda u Inđiji

(VIDEO) Kako je izgledao doček kolone iz Beograda u Inđiji

N1 Info pre 13 minuta
I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

N1 Info pre 58 minuta
Milojević o mestu selektora: Evo šta je rekao na izbor Veljka Paunovića!

Milojević o mestu selektora: Evo šta je rekao na izbor Veljka Paunovića!

Hot sport pre 24 minuta
Milojević: Moja je odgovornost, ne bih nešto više da objašnjavam; Tanjga: Vidi se da je Zvezda u krizi

Milojević: Moja je odgovornost, ne bih nešto više da objašnjavam; Tanjga: Vidi se da je Zvezda u krizi

Sportski žurnal pre 53 minuta
Matićev Sasuolo pobedio Kaljari

Matićev Sasuolo pobedio Kaljari

Sportski žurnal pre 53 minuta
Pogledajte kako je Kolarević doneo pobedu vojvodini protiv zvezde u nadoknadi vremena! Epski preokret u Novom Sadu, ovo je…

Pogledajte kako je Kolarević doneo pobedu vojvodini protiv zvezde u nadoknadi vremena! Epski preokret u Novom Sadu, ovo je golčina za TV špice! Video

Kurir pre 54 minuta
Prve reči vladana milojevića posle šokantnog poraza zvezde u Novom Sadu: Trener crveno-belih kratak i jasan, evo šta je imao…

Prve reči vladana milojevića posle šokantnog poraza zvezde u Novom Sadu: Trener crveno-belih kratak i jasan, evo šta je imao da poruči!

Kurir pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaUEFAOskarŠpanijaLiga Evropemihailo ristic

Vojvodina, najnovije vesti »

Popadić: Slike iz Inđije su nešto od čega se režim ne može oporaviti

Popadić: Slike iz Inđije su nešto od čega se režim ne može oporaviti

N1 Info pre 24 minuta
Studenti iz Zapadne Srbije stigli u Rumu, građani im priredili veličanstveni doček (VIDEO)

Studenti iz Zapadne Srbije stigli u Rumu, građani im priredili veličanstveni doček (VIDEO)

N1 Info pre 13 minuta
I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

I glumci u šetnji sa studentima, Kubura im doneo pitu

N1 Info pre 58 minuta
N1 direktno: Na korak do Novog Sada

N1 direktno: Na korak do Novog Sada

N1 Info pre 58 minuta
(VIDEO) Kako je izgledao doček kolone iz Beograda u Inđiji

(VIDEO) Kako je izgledao doček kolone iz Beograda u Inđiji

N1 Info pre 13 minuta