Kup kralja: Selta rutinski, Ristić odigrao ceo meč, dve „sedmice“

U četvrtak je odigrano preostalih 13 utakmica prvog kola Kupa kralja (Copa del Ray) Španije.

Favoriti su uglavnom opravdali očekivanja, neki su se namučili, a neki napunili mreže autsajdera. Poslednji protivnik Crvene zvezde u prvoj fazi UEFA Lige Evrope, ekipa Selte iz Viga, rutinski je slavila u gostima protiv šestoligaša Puerto de Vega – 2:0 (0:0). Trener Selte Klaudio Hiraldes odmarao je većinu standardnih prvotimaca, a pobednik je rešen na startu drugog poluvremena. Golove su postigli 19-godišnji Oskar Markos u 51. i tri godine stariji Damijan