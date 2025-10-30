Željko čestitao kumu
Sportski žurnal pre 4 sati
Partizan u Bugarskoj kapitulirao zbog slabog kraja treće deonice
HAPOEL – PARTIZAN 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21) Sofija – Dvorana: Arena 8888. Sudije: Garsija, Zamojski i Manuel. HAPOEL: Motli 7, K. Džons 12, Blekni 13, Brajant 11 (9 sk), Paltin, Enis, Malkolm 17 (4 sk, 4 as), Odaise, Micić 10, Vanrajt 11, Oturu 14 (6 sk), Ginat 2. PARTIZAN: Murinen, Vašington 15 (6 as, 3 sk), Osetkovski 8, Bošnjaković, Marinković 7, Pokuševski, Braun 19, Bonga 6, Lakić 2, Parker 7, Fernando 6, T. Džons 14 (10 sk, 4 as). Partizan se nije