Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Makabi-Zvezda: Zbog svega prethodnog, Zvezda će...

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs
Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Makabi-Zvezda: Zbog svega prethodnog, Zvezda će...

Košarkaši Crvene zvezde večeras će od 20.05 igrati duel osmog kola Evrolige protiv Makabija.

Tim Saše Obradovića igra u fenomenalnom ritmu i pokušaće da nastavi niz pobeda. Crveno-beli su zbog sjajnog niza od pet pobeda u najjačem evropskom takmičenju na deobi drugog mesta, dok Makabi ne igra tako loše, ali se rezultatski muči i nalazi se na 19. mestu sa dve pobede i pet poraza. Ipak, ova rezultatska razlika ne bi smela da zavara srpskog predstavnika, s obzirom na individualni kvalitet koji Makabi poseduje. Upitali smo i ovog puta ChatGPT da prognozira
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Južne vesti pre 1 sat
"Još jedna domaća utakmica za zvezdu!" Trener i najbolji košarkaš Makabija "predali" domaći teren crveno-belima

"Još jedna domaća utakmica za zvezdu!" Trener i najbolji košarkaš Makabija "predali" domaći teren crveno-belima

Kurir pre 2 sata
Pre 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Pre 15 dana razbio Lejkerse, sad igra za Zvezdu: Ovakvo pojačanje je čekao Saša Obradović

Mondo pre 2 sata
Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Rukometašice niške Naise žele da nastave seriju od 13 utakmica bez poraza

Južne vesti pre 3 sata
Džered Batler debituje za Zvezdu protiv Makabija

Džered Batler debituje za Zvezdu protiv Makabija

Euronews pre 3 sata
Sve o meču Makabi Tel Aviv - Zvezda: Izraelski tim u punom sastavu, koliko može Batler?

Sve o meču Makabi Tel Aviv - Zvezda: Izraelski tim u punom sastavu, koliko može Batler?

Telegraf pre 3 sata
Evroliga Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Makabiju u Beogradu

Evroliga Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Makabiju u Beogradu

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaMakabiSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

N1 Info pre 15 minuta
Đajić o godišnjici pada nadstrešnice: Ništa se neće promeniti dok vrh države ne bude pozvan na odgovornost

Đajić o godišnjici pada nadstrešnice: Ništa se neće promeniti dok vrh države ne bude pozvan na odgovornost

N1 Info pre 45 minuta
I Obradović apelovao na navijače zbog stvari koje su se događale u poslednje vreme: “ Pretpostavljam da svi dolaze zbog…

I Obradović apelovao na navijače zbog stvari koje su se događale u poslednje vreme: “ Pretpostavljam da svi dolaze zbog Partizana…“

Danas pre 0 minuta
Odbojkaši Novog Pazara gostuju Ribnici u meču za drugo mesto Prve lige Srbije

Odbojkaši Novog Pazara gostuju Ribnici u meču za drugo mesto Prve lige Srbije

IndeksOnline pre 34 minuta
Srbija dobila novog selektora! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

Srbija dobila novog selektora! Paunović stiže da spasi Orlove pred Englesku

IndeksOnline pre 20 minuta