Pitali smo ChatGPT za prognozu meča Makabi-Zvezda: Zbog svega prethodnog, Zvezda će...

Košarkaši Crvene zvezde večeras će od 20.05 igrati duel osmog kola Evrolige protiv Makabija.

Tim Saše Obradovića igra u fenomenalnom ritmu i pokušaće da nastavi niz pobeda. Crveno-beli su zbog sjajnog niza od pet pobeda u najjačem evropskom takmičenju na deobi drugog mesta, dok Makabi ne igra tako loše, ali se rezultatski muči i nalazi se na 19. mestu sa dve pobede i pet poraza. Ipak, ova rezultatska razlika ne bi smela da zavara srpskog predstavnika, s obzirom na individualni kvalitet koji Makabi poseduje. Upitali smo i ovog puta ChatGPT da prognozira