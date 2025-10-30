Sve o meču Makabi Tel Aviv - Zvezda: Izraelski tim u punom sastavu, koliko može Batler?

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u najboljoj formi u Evroligi, a seriju pobeda želeće da nastave protiv vrlo neugodnog Makabija iz Tel Aviva.

Utakmica se igra večeras u hali "Aleksandar Nikolić" od 20.05. Makabi je još uvek domaćin u hali "Aleksandar Nikolić", a utakmica će se odigrati od 20.05 sa prenosom na TV Arena Sport 1 Premium. Utakmicu će suditi Španac, Migel Anhel Perez, litvanski arbitar Gitis Vilius i Portugalac, Serhio Silva. Makabi je vrlo neugodan rival, to je pokazao i u utakmicama protiv velikana evropske košarke. "Ponos Izraela" savladao je Real Madrid u neizvesnoj završnici, a onda je
