Večernje novosti pre 1 sat
Kotao vri u pokrovksu? Glavnokomandujući vsu general Sirski: Nismo opkoljeni, Rusi se povlače, Ukrajinci mu ne verju (mapa)

VRHOVNI komandant ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski izjavio je tokom posete sektoru Pokrovsk u Donjeckoj oblasti da u gradu nema „kotla“ i da ukrajinske trupe nisu opkoljene.

Foto MO Ukrajine Njegova izjava došla je nakon više tvrdnji iz različitih izvora da je ukrajinska grupacija u tom području pred potpunom blokadom i da je odsečena od snabdevanja. Sirskij je, prema zvaničnim izveštajima iz Kijeva, obišao jedinice raspoređene na frontu i ocenio da je situacija teška, ali stabilna. -Tvrdnje da su naše snage opkoljene nisu verodostojne. Neprijateljska pešadija se povlači, menja položaje i koristi gradska područja kao zaklon. Naš
