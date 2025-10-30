VRHOVNI komandant ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski izjavio je tokom posete sektoru Pokrovsk u Donjeckoj oblasti da u gradu nema „kotla“ i da ukrajinske trupe nisu opkoljene.

Foto MO Ukrajine Njegova izjava došla je nakon više tvrdnji iz različitih izvora da je ukrajinska grupacija u tom području pred potpunom blokadom i da je odsečena od snabdevanja. Sirskij je, prema zvaničnim izveštajima iz Kijeva, obišao jedinice raspoređene na frontu i ocenio da je situacija teška, ali stabilna. -Tvrdnje da su naše snage opkoljene nisu verodostojne. Neprijateljska pešadija se povlači, menja položaje i koristi gradska područja kao zaklon. Naš