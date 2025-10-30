Ne, ne, ovo nije realno! Nikola Jokić "uništio" sport koji su Ameri izmislili za sebe (video)
Večernje novosti pre 37 minuta
DA li je ovo relno? Gde je granica Nikoli Jokiću? Ameri gledaju i ne ne veruju šta se dešava sa sportom koji su oni stvorili samo za sebe.
Foto: AP Naime, Nikola Jokić je sve obesmislio. Srpski košarkaški upisao je četvrti tripl-dabl u nizu u prva četiri meča NBA sezone. Momak iz Sombora je u pobedi nad Nju Orleans pelikansima 122:88 je zabeležio 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija. Jedino su Rasel Vestbruk, Oskar Robertson i Nikola Jokić otvorili sezonu sa četiri tripl-dabla u nizu, a Srbin u narednom duelu u Portlandu ima priliku da ispiše novi rekord ako dođe i do petog. Nakon poraza od Golden