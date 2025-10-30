Ne, ne, ovo nije realno! Nikola Jokić "uništio" sport koji su Ameri izmislili za sebe (video)

DA li je ovo relno? Gde je granica Nikoli Jokiću? Ameri gledaju i ne ne veruju šta se dešava sa sportom koji su oni stvorili samo za sebe.

Foto: AP Naime, Nikola Jokić je sve obesmislio. Srpski košarkaški upisao je četvrti tripl-dabl u nizu u prva četiri meča NBA sezone. Momak iz Sombora je u pobedi nad Nju Orleans pelikansima 122:88 je zabeležio 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija. Jedino su Rasel Vestbruk, Oskar Robertson i Nikola Jokić otvorili sezonu sa četiri tripl-dabla u nizu, a Srbin u narednom duelu u Portlandu ima priliku da ispiše novi rekord ako dođe i do petog. Nakon poraza od Golden
NBAOskarNikola JokićPortlandSombor

