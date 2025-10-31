I Sveti Luka i Noć veštica, ko kako voli

Povodom pitanja koje se svake jeseni iznova postavlja - Sveti Luka ili Noć veštica, muzejski savetnik Etnografskog muzeja Saša Srećković, izjavio je da izbor između ova dva praznika koji se obeležavaju 31. oktobra zavisi isključivo od ličnih uverenja i kulturnog osećaja svakog pojedinca.

"Sveti Luka je praznik koji je duboko ukorenjen u pravoslavnoj tradiciji i srpskoj narodnoj kulturi. On ima bogato versko i duhovno značenje i vekovima se obeležava u brojnim porodicama kao krsna slava. U narodu je ovaj dan označavao prelaz između jeseni i zime, a pratile su ga i mnoge zanimljive stočarske i porodične prakse" naveo je Srećković.

Govoreći o Noći veštica (Halloween), Srećković je istakao da je reč o prazniku koji je pre svega komercijalozovan i da akcenat na zabavnom aspektu.

"Noć veštica, ili (Halloween) nije tek neki svetovni spektakl, već i on potiče iz religioznih tradicija, verovatno iz keltske tradicije žetvenih svečanosti s jedne strane, i zapadne hrišćanske tradicije s druge, jer se taj datum poklapa i obeležava se uoči Dana svih Svetih, odnosno i Dana mrtvih", pojasnio je muzejski savetnik.

On je naveo da obeležavanje bilo kog od ova dva praznika zavisi od ličnih uverenja i da nema potrebe za nametanjem jednog ili drugog.