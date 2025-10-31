Uragan Melisa se kreće ka Bermudima, najmanje 24 mrtvih na Haitiju

Beta pre 1 sat

 Uragan Melisa, u čijem su naletu na Haitiju preminule 24 osobe, koji je opustošio čitave regione Jamajke i poplavio Kubu, stiže danas do Bermuda posle višednevnog putovanja kroz Karibe.

"Uslovi na Bermudima će se brzo pogoršati kasno popodne i uveče", saopštio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC) u svom najnovijem izveštaju i dodao da su vetrovi brzine do 165 kilometara na sat.

Klimatske promene izazvane ljudskom aktivnošću učinile su uragan Melisa snažnijim i razornijim, prema studiji koju su u utorak objavili klimatolozi sa Imperijal koledža u Londonu.

Od srede, Kuba čisti svoje poplavljene ulice, prekrivene otpadom.

U Santijagu de Kubi, drugom po veličini gradu u zemlji, delovi kuća su se srušili, a krovovi od lima su popustili. Grad je bez struje, a mnogi dalekovodi leže na zemlji.

Kubanske vlasti su navele da je uragan izazvao veliku štetu, ali nije bilo žrtava.

Na Haitiju, koji nije direktno pogođen uraganom, ali je pogođen obilnim kišama, najmanje 24 osobe, uključujući desetoro dece, su poginule, a 18 se vodi kao nestalo, prema novom bilansu koji je danas saopštio UN.

Uragan Melisa bio je najmoćnija oluja koja je pogodila kopno u poslednjih 90 godina kada je u utorak pogodio Jamajku kao uragan kategorije 5, najvišeg nivoa na Safir-Simpsonovoj skali, sa vetrovima od oko 300 kilometara na sat.

(Beta, 31.10.2025)

