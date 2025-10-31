Beogradski gimnazijalci pokorili Tursku! Učenici Matematičke gimnazije osvojili pet zlatnih i jednu srebrnu medalju na Olimpijadi znanja

Na XVII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVII Uluslararas Bilgi Olimpiyatlar), koja se do 2. novembra održava u Antaliji u Turskoj, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su pet zlatnih i jednu srebrnu medalju.

Zlatne medalje osvojili su Andrej Drobnjaković iz fizike i hemije, Vladimir Đurica, Vanja Jelovac i Nenad Marković iz matematike, dok se učenik Vladimir Lukić iz matematike, okitio srebrnim odličjem. - Posebno ističemo činjenicu da je učenik Vladimir Đurica imao maksimalan učinak. Čestitamo sjajnim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima - objavilo je Društvo matematičara Srbije. Rukovodilac tima je prodekan Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu