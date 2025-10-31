Drama u kraljevskoj porodici: Kralj Čarls oduzeo sve titule i počasti mlađem bratu Endruu: Naložio mu iseljenje iz rezidencije (foto)

Blic pre 3 sata
Drama u kraljevskoj porodici: Kralj Čarls oduzeo sve titule i počasti mlađem bratu Endruu: Naložio mu iseljenje iz rezidencije…

Kralj Velike Britanije Čarls III oduzeo je svom mlađem bratu princu Endruu sve titule i počasne odlike i naložio mu iseljenje iz rezidencije, saopštila je danas Bakingemska palata.

U saopštenju se navodi da je princu Endruu formalno uručen zahtev da preda zakup vile Rojal Lodž i da će biti premešten u drugu privatnu rezidenciju. Odluka je, kako je preneo Rojters, doneta zbog Endruovih veza s preminulim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Princ Endru, osmi u redu za britanski presto, poslednjih nedelja ponovo je pod pritiskom javnosti nakon novih otkrića iz posthumnih memoara jedne od Epstinovih žrtava Virdžinije Đufre u kojima ga
