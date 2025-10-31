Teška nesreća kod Banjaluke: Sudar auta i autobusa, ima poginulih

U mestu Piljagići kod Banjaluke večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i automobil.

Nesreća se dogodila oko 18.20. - Na licu mesta slijedi vršenje uviđaja kojim će rukovoditi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. U toku je obustava saobraćaja na navedenoj dionici puta- kažu iz PU Banjaluka za Srpskainfo. Prema još nepotvrđenim informacijama, nastradale su dve osobe.
