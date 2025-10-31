U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

Blic pre 30 minuta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.V. (1977) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

On se sumnjiči da je snimio i postavio video klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije, odnosno da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih organa. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
