Studenti objavili satnicu programa komemorativnog skupa 1. novembra u Novom Sadu

Studenti u blokadi objavili su na Instagramu detaljan program skupa koji se sutra održava u Novom Sadu, povodom godišnjice od pada nadstrešnice Železničke stanice.

Polazak sa zbornih mesta je u 10 mi 30, a okupljanje ispred Železničke stanice u 11 i 30. Od 11.52 do 12.08 predviđeno je 16 minuta tišine, a potom i polaganje venaca na mestu gde je stradalo 16 građana. A post shared by Studenti PMF-a u Novom Sadu (@blokadapmf) Glavni program počinje u 13 i 30 sati. U 15 i 30 predviđeno je prikazivanje serijala “Prekretnica”, a u 16 i 30 kreće šetnja do Keja i izložba. Program na Keju počinje u 18 i 30 časova, a u 19.52 biće