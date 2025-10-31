Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Fudbaleri Vojvodine i Crvene zvezde igraju zaostali meč trećeg kola Superlige Srbije, a na poluvremenu vode beogradski crveno-beli rezultatom 2:0.

Ipak, izuzetno zanimljiv momenat dogodio se uoči utakmice kada je osvanuo transparent na severnoj tribini stadiona, a koji je posvećen žrtvama tragične nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu pre skoro godinu dana kada je život izgubilo 16 ljudi. – 16 života ne može se vratiti, Novi Sad zauvek će pamtiti – pisalo je na transparentu koji je ostavljen na delu stadiona „Karađorđe“ koji se renovira, a na kome se obično nalaze pristalice domaće ekipe, popularni
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Obradović: Zaslužili smo da pobedimo zbog velikog srca i skoka u napadu

Obradović: Zaslužili smo da pobedimo zbog velikog srca i skoka u napadu

RTS pre 1 sat
Veliki preokret Vojvodine: Zvezda vodila 2:0 pa izgubila u Novom Sadu

Veliki preokret Vojvodine: Zvezda vodila 2:0 pa izgubila u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Danas pre 1 sat
Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Danas pre 4 sati
Vladan Milojević nakon poraza od Vojvodine: Odgovoran sam za rezultat

Vladan Milojević nakon poraza od Vojvodine: Odgovoran sam za rezultat

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaKarađorđeVojvodinaNovi SadSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Legenda reala udarila po treneru Barselone! Žestoke kritike na račun Hansija Flika posle El Klasika

Legenda reala udarila po treneru Barselone! Žestoke kritike na račun Hansija Flika posle El Klasika

Kurir pre 25 minuta
Čačak: Fudbalski klub Borac 1926 iz Čačka dobio novo rukovodstvo

Čačak: Fudbalski klub Borac 1926 iz Čačka dobio novo rukovodstvo

Politika pre 6 minuta
Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Danas pre 1 sat
Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Danas pre 1 sat
Obradović: Zaslužili smo da pobedimo zbog velikog srca i skoka u napadu

Obradović: Zaslužili smo da pobedimo zbog velikog srca i skoka u napadu

RTS pre 1 sat