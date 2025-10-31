Vladan Milojević ponudio ostavku! Šta će Zvezda učiniti da razreši najveću krizu u poslednjoj deceniji?

Dnevnik pre 2 sata
Vladan Milojević ponudio ostavku! Šta će Zvezda učiniti da razreši najveću krizu u poslednjoj deceniji?

Vladan Milojević ponudio je ostavku na mesto trenera FK Crvena zvezda, saznaje Kurir.

Posle poraza od Vojvodine u Novom Sadu (2:3) trener Crvene zvezde Vladan Milojević preuzeo je odgovornost. Međutim, prema saznanjima Kurira uprava Crvene zvezde predvođena generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem ne želi bilo šta da lomi preko kolena. Uprava kluba iz Ljutice Bogdana 1A bila je uz Vladana Milojevića još od eliminacije od kiparskog Pafosa, koja je bila ogromno iznenađenje i koja je u finansijskom smislu nanela veliku štetu klubu. Crveno-beli se
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Milan kolarević za hotsport: Tinejdžer koji je srušio Zvezdu – „Neverovatan osećaj, toliko sam se pogubio u tom trenutku!“…

Milan kolarević za hotsport: Tinejdžer koji je srušio Zvezdu – „Neverovatan osećaj, toliko sam se pogubio u tom trenutku!“

Hot sport pre 20 minuta
Milan kolarević za hotsport: Rezervista koji je srušio Zvezdu – „Neverovatan osećaj, toliko sam se pogubio u tom trenutku!“…

Milan kolarević za hotsport: Rezervista koji je srušio Zvezdu – „Neverovatan osećaj, toliko sam se pogubio u tom trenutku!“

Hot sport pre 16 minuta
"Neki su pomislili da ćemo da se branimo protiv Zvezde": Tanjga otkrio šta je rekao igračima na poluvremenu

"Neki su pomislili da ćemo da se branimo protiv Zvezde": Tanjga otkrio šta je rekao igračima na poluvremenu

Mondo pre 46 minuta
VIDEO Zvezda juri evropski rekord: Podudarnost je frapantna i mnogi trljaju oči kad vide podatke

VIDEO Zvezda juri evropski rekord: Podudarnost je frapantna i mnogi trljaju oči kad vide podatke

Nova pre 1 sat
Čitaoci B92.sport rekli svoje: Milojević je najveći krivac za poraz

Čitaoci B92.sport rekli svoje: Milojević je najveći krivac za poraz

B92 pre 2 sata
Izundu - junak zvezdine pobede: Osećao sam se sjajno, Moteijunas me uči svemu

Izundu - junak zvezdine pobede: Osećao sam se sjajno, Moteijunas me uči svemu

Večernje novosti pre 3 sata
Vladan Milojević ponudio ostavku: Crvena zvezda ostaje bez trenera?!

Vladan Milojević ponudio ostavku: Crvena zvezda ostaje bez trenera?!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaZvezdan TerzićVojvodinaNovi SadVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Šta je rak testisa koji je dijagnostikovan Nikoli Topiću

Šta je rak testisa koji je dijagnostikovan Nikoli Topiću

BBC News pre 0 minuta
Blagojević: Traume i neuspeh protiv Mačve ne smemo da prenosimo u Superligu

Blagojević: Traume i neuspeh protiv Mačve ne smemo da prenosimo u Superligu

RTS pre 11 minuta
Mbape dobio Zlatnu kopačku Evrope

Mbape dobio Zlatnu kopačku Evrope

Danas pre 0 minuta
Ože-Alijasim prvi polufinalista mastersa u Parizu

Ože-Alijasim prvi polufinalista mastersa u Parizu

RTS pre 40 minuta
Zašto propada sport u gradu: Zrenjanin je školski primer kako ne treba raditi

Zašto propada sport u gradu: Zrenjanin je školski primer kako ne treba raditi

Zrenjaninski pre 36 minuta