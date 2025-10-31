Vladan Milojević ponudio ostavku! Šta će Zvezda učiniti da razreši najveću krizu u poslednjoj deceniji?

Vladan Milojević ponudio je ostavku na mesto trenera FK Crvena zvezda, saznaje Kurir.

Posle poraza od Vojvodine u Novom Sadu (2:3) trener Crvene zvezde Vladan Milojević preuzeo je odgovornost. Međutim, prema saznanjima Kurira uprava Crvene zvezde predvođena generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem ne želi bilo šta da lomi preko kolena. Uprava kluba iz Ljutice Bogdana 1A bila je uz Vladana Milojevića još od eliminacije od kiparskog Pafosa, koja je bila ogromno iznenađenje i koja je u finansijskom smislu nanela veliku štetu klubu. Crveno-beli se