Objavljen drugi snimak Bačulova i lekara: "Jel' ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu?"

Euronews pre 26 minuta  |  Autor: Tanjug
Objavljen drugi snimak Bačulova i lekara: "Jel' ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu?"

Na drugom snimku koji su danas emitovali mediji vide se Miša Bačulov i navodni lekar koji razgovaraju u prostoriji koja liči na doktorsku ordinaciju, a Bačulov, kako se čuje, kaže da ne bi bila loša varijanta ni da u simulaciji njegovog trovanja izgleda kao da su hteli samo da ga zaplaše.

Snimak je prikazan u specijalnoj emisiji Informera koja se emituje na više televizija, a na njemu se vidi kako Bačulov navodno prima nešto što liči na infuziju i razgovara sa navodnim lekarom. Bačulov se, kako se čuje na snimku, raspituje da li ima nešto od lekova što bi mogao da uzme da izazove veštačku komu. "Ima taj neki lokal kod Kliničkog, tamo Kaća radi, možemo doći tamo. Razumeš tu sam blizu, sve je tu. Tu su lekari dobri", rekao je Bačulov svom sagovorniku
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali": Objavljen snimak na kojem Bačulov dogovara kako da se otruje: "samo ricin, nema…

"Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali": Objavljen snimak na kojem Bačulov dogovara kako da se otruje: "samo ricin, nema protivotrova"

Blic pre 10 minuta
Grad koji više nikada neće biti isti: Novi Sad godinu dana posle tragedije

Grad koji više nikada neće biti isti: Novi Sad godinu dana posle tragedije

Radio 021 pre 40 minuta
Hapšenje zbog "pomaganja Bačulovu u lažiranju trovanja"

Hapšenje zbog "pomaganja Bačulovu u lažiranju trovanja"

Radio 021 pre 40 minuta
Uhapšen Miša Bačulov, pokušao da lažira trovanje i optuži vrh države (video)

Uhapšen Miša Bačulov, pokušao da lažira trovanje i optuži vrh države (video)

RTK pre 10 minuta
Objavljen snimak na kojem Bačulov sa lekarom dogovara kako da se otruje i da za to optuži vlast

Objavljen snimak na kojem Bačulov sa lekarom dogovara kako da se otruje i da za to optuži vlast

Euronews pre 46 minuta
U Srbiji ponovo obustavljen saobraćaj svih vozova

U Srbiji ponovo obustavljen saobraćaj svih vozova

Slobodna Evropa pre 30 minuta
Uhapšen Miša Bačulov, dan pre protesta u Novom Sadu

Uhapšen Miša Bačulov, dan pre protesta u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

lekariMiša Bačulov

Hronika, najnovije vesti »

Grad koji više nikada neće biti isti: Novi Sad godinu dana posle tragedije

Grad koji više nikada neće biti isti: Novi Sad godinu dana posle tragedije

Radio 021 pre 40 minuta
U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

Blic pre 11 minuta
"Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali": Objavljen snimak na kojem Bačulov dogovara kako da se otruje: "samo ricin, nema…

"Ja hoću da ispadne kao da su me otrovali": Objavljen snimak na kojem Bačulov dogovara kako da se otruje: "samo ricin, nema protivotrova"

Blic pre 10 minuta
Hapšenje zbog "pomaganja Bačulovu u lažiranju trovanja"

Hapšenje zbog "pomaganja Bačulovu u lažiranju trovanja"

Radio 021 pre 40 minuta
Objavljen drugi snimak Bačulova i lekara: "Jel' ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu?"

Objavljen drugi snimak Bačulova i lekara: "Jel' ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu?"

Euronews pre 26 minuta