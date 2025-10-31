Objavljen drugi snimak Bačulova i lekara: "Jel' ima nešto da se popije da upadnem u veštačku komu?"

Na drugom snimku koji su danas emitovali mediji vide se Miša Bačulov i navodni lekar koji razgovaraju u prostoriji koja liči na doktorsku ordinaciju, a Bačulov, kako se čuje, kaže da ne bi bila loša varijanta ni da u simulaciji njegovog trovanja izgleda kao da su hteli samo da ga zaplaše.

Snimak je prikazan u specijalnoj emisiji Informera koja se emituje na više televizija, a na njemu se vidi kako Bačulov navodno prima nešto što liči na infuziju i razgovara sa navodnim lekarom. Bačulov se, kako se čuje na snimku, raspituje da li ima nešto od lekova što bi mogao da uzme da izazove veštačku komu. "Ima taj neki lokal kod Kliničkog, tamo Kaća radi, možemo doći tamo. Razumeš tu sam blizu, sve je tu. Tu su lekari dobri", rekao je Bačulov svom sagovorniku