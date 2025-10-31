Dan žalosti u Srbiji 1. novembra povodom godišnjice stradanja građana u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji 1. novembra povodom godišnjice stradanja građana u Novom Sadu

Zakonom o obeležavanju dana žalosti uređeni su uslovi i način njegovog obeležavanja, uključujući obaveze državnih organa, javnih ustanova, lokalnih samouprava, pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje propisa.

Dan žalosti otpočinje u 00:00 sati i završava se u 24:00 sata. Načini obeležavanja dana žalosti: Spuštanje zastave Republike Srbije na pola koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću. Medijske organizacije dužne su da u programima emituju odluku o proglašenju dana žalosti i prikladne emisije, a umesto zabavnih i humorističkih sadržaja emitovaće muziku i programe koji su u skladu sa tugom. Novinsko-izdavačke organizacije treba da odštampaju dnevne novine u crnoj boji,
U Srbiji i Srpskoj u subotu Dan žalosti povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu

Vlada Srbije proglasila subotu, 1. novembar, za Dan žalosti zbog urušavanja nadstrešnice

Važno saopštenje Grand produkcije: Otkazuje se emitovanje Zvezda Granda

Vlada Srbije proglasila 1. novembar Danom žalosti

"Terminalna faza diktatora u padu": Šta govore neetičke izjave Vučića pred komemorativni skup u Novom Sadu

Srbija proglasila Dan žalosti povodom tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u subotu i u Republici Srpskoj

Doček kroz fotografije: Novosađani dočekuju studente i građane iz svih krajeva Srbije povodom godišnjice od pada nadstrešnice

Agencija Frans pres o dočeku: Godinu dana posle tragedije na železničkoj stanici, hiljade ljudi stižu u Novi Sad

Slučaj „Borković – Malović – Andrej Vučić": Ćute samo oni koji ne bi smeli

Novopazarski studenti: Svaki korak koji smo prešli do Novog Sada, korak ka boljoj Srbiji

INTERVJU Vera Dujaković, smenjena direktorka niške gimnazije „Stevan Sremac": Ne znam koliko je zgrada sada bezbedna, bez posla je ostalo 11 nastavnika, a zaposleni podnose prijave

