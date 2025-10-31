Dan žalosti u Srbiji 1. novembra povodom godišnjice stradanja građana u Novom Sadu

Zakonom o obeležavanju dana žalosti uređeni su uslovi i način njegovog obeležavanja, uključujući obaveze državnih organa, javnih ustanova, lokalnih samouprava, pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje propisa.

Dan žalosti otpočinje u 00:00 sati i završava se u 24:00 sata. Načini obeležavanja dana žalosti: Spuštanje zastave Republike Srbije na pola koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću. Medijske organizacije dužne su da u programima emituju odluku o proglašenju dana žalosti i prikladne emisije, a umesto zabavnih i humorističkih sadržaja emitovaće muziku i programe koji su u skladu sa tugom. Novinsko-izdavačke organizacije treba da odštampaju dnevne novine u crnoj boji,