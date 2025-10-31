Vladan Milojević ponudio ostavku: Crvena zvezda ostaje bez trenera?!

Vladan Milojević ponudio ostavku: Crvena zvezda ostaje bez trenera?!

Vladan Milojević ponudio ostavku posle poraza u Novom Sadu! Prema saznanjima Kurira, trener Crvene zvezde Vladan Milojević ponudio je ostavku na svoju funkciju nakon poraza od Vojvodine (3:2) u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije, odigranoj u Novom Sadu.

Iako je Zvezda povela, domaćin je uspeo da napravi veliki preokret i stigne do pobede, što je dodatno produbilo krizu u redovima crveno-belih. Milojević je, prema navodima istog izvora, posle meča ponudio ostavku čelnicima kluba, svestan težine trenutne situacije i sve većeg pritiska javnosti. Međutim, upravni vrh Crvene zvezde, predvođen generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, ne želi da donosi ishitrene odluke. Klub i dalje pokazuje podršku treneru koji je
Crvena ZvezdaZvezdan TerzićVojvodinaNovi SadSuperligaVladan Milojević

