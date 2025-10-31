Ni dinar ne može da vam propadne! Kako funkcioniše osiguranje depozita u Srbiji - Ovo je iznos do kojeg je vaša štednja bezbedna čak i u slučaju stečaja banke

Povodom Svetskog dana štednje, Agencija za osiguranje depozita, Udruženje banaka Srbije i Privredna komora Srbije organizovale su konferenciju „Štednja u bankama i alternative: motivi i navike građana“, u cilju isticanja činjenice da štednja u bankama ostaje ključna za finansijsku stabilnost i ekonomski rast, dok se građanima otvaraju i nove mogućnosti ulaganja kroz osiguranje i investicione fondove. Tokom 2025. godine dinarska i devizna štednja dostigle su