Ni dinar ne može da vam propadne! Kako funkcioniše osiguranje depozita u Srbiji - Ovo je iznos do kojeg je vaša štednja bezbedna čak i u slučaju stečaja banke

Kurir pre 2 sata
Ni dinar ne može da vam propadne! Kako funkcioniše osiguranje depozita u Srbiji - Ovo je iznos do kojeg je vaša štednja…
Povodom Svetskog dana štednje, Agencija za osiguranje depozita, Udruženje banaka Srbije i Privredna komora Srbije organizovale su konferenciju „Štednja u bankama i alternative: motivi i navike građana“, u cilju isticanja činjenice da štednja u bankama ostaje ključna za finansijsku stabilnost i ekonomski rast, dok se građanima otvaraju i nove mogućnosti ulaganja kroz osiguranje i investicione fondove. Tokom 2025. godine dinarska i devizna štednja dostigle su
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Papadakis: Dinarska štednja u prethodnih 10 godina povećana za 100 milijardi

Papadakis: Dinarska štednja u prethodnih 10 godina povećana za 100 milijardi

Blic pre 2 sata
Udruženje banaka: Dinarska štednja u Srbiji od 2014. godine upetostručena

Udruženje banaka: Dinarska štednja u Srbiji od 2014. godine upetostručena

Radio sto plus pre 1 sat
Udruženje banaka: Dinarska štednja u Srbiji od 2014. godine upetostručena

Udruženje banaka: Dinarska štednja u Srbiji od 2014. godine upetostručena

Danas pre 3 sata
Dinarska štednja od 2014. upetostručena

Dinarska štednja od 2014. upetostručena

Forbes pre 2 sata
Štednja u dinarima ili evrima - šta je isplativije? Jedan ima 60.000 više na računu, ovo je taktika

Štednja u dinarima ili evrima - šta je isplativije? Jedan ima 60.000 više na računu, ovo je taktika

Blic pre 2 sata
Svetski dan štednje: Dinarska štednja upetostručena od 2014, dostigla 206 milijardi dinara

Svetski dan štednje: Dinarska štednja upetostručena od 2014, dostigla 206 milijardi dinara

Serbian News Media pre 3 sata
Štednja u dinarima ili evrima - šta je isplativije?

Štednja u dinarima ili evrima - šta je isplativije?

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeInvesticioni fondoviDevizna štednjaštednjaPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Press: Slobodan Georgiev

Press: Slobodan Georgiev

N1 Info pre 13 minuta
Tender EPS-a za promociju racionalnog korišćenja električne energije

Tender EPS-a za promociju racionalnog korišćenja električne energije

N1 Info pre 13 minuta
Portal Nova.rs i novine „Nova“ traže novog investitora: Želimo da zaštitimo autonomnu uređivačku politiku i obezbedimo održivo…

Portal Nova.rs i novine „Nova“ traže novog investitora: Želimo da zaštitimo autonomnu uređivačku politiku i obezbedimo održivo finansiranje

Nova pre 14 minuta
Industrijska proizvodnja u Srbiji u septembru 2025, veća 2,5 odsto u odnosu na septembar 2024.

Industrijska proizvodnja u Srbiji u septembru 2025, veća 2,5 odsto u odnosu na septembar 2024.

N1 Info pre 13 minuta
Žito Grupa ostvarila 35,6 milijuna eura bruto dobiti

Žito Grupa ostvarila 35,6 milijuna eura bruto dobiti

SEEbiz pre 7 minuta