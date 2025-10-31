AMSS: Lepi jesenji uslovi za vožnju, popodne pojačan saobraćaj

N1 Info pre 7 minuta  |  Beta
AMSS: Lepi jesenji uslovi za vožnju, popodne pojačan saobraćaj

I danas će biti dobri jesenji uslovi za vožnju zahvaljujući lepom vremenu koje će se nastaviti i tokom vikenda.

U popodnevnim satima očekuje se pojačan saobraćaj na izlazima iz gradova, a potom na glavnim putnim pravcima, kao i onim koji vode ka vikend naseljima. Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Nema zadržavanja ni kamiona.
