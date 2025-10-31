Bugarska će ograničiti izvoz naftnih derivata kako bi garantovala svoju energetsku bezbednost

N1 Info pre 2 sata  |  Beta/AFP
Bugarska će ograničiti izvoz naftnih derivata kako bi garantovala svoju energetsku bezbednost

Bugarski parlament je danas usvojio predlog kojim se ograničava izvoz naftnih derivata u druge države članice Evropske unije kako bi se garantovala energetska bezbednost zemlje, posle američkih sankcija ruskim kompanijama.

Vašington je prošle nedelje najavio sankcije usmerene na ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil, uključujući zamrzavanje sve njihove imovine u SAD i zabranu svim američkim kompanijama koje posluju sa njima. Kompanije koje rade sa Rosnjeftom i Lukoilom mogu da budu indirektno sankcionisane. Predlog koji su usvojili bugarski poslanici, a koji je predstavila vladajuća koalicija i njeni saveznici, tiče se izvoza naftnih derivata pod 22 carinske oznake koje
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Bugarska ograničava izvoz benzina

Bugarska ograničava izvoz benzina

Radio 021 pre 55 minuta
Tramp objavio veoma loše vesti za Mađarsku povodom nafte "Jeste, moj prijatelj Orban je tražio... Doneli smo odluku"

Tramp objavio veoma loše vesti za Mađarsku povodom nafte "Jeste, moj prijatelj Orban je tražio... Doneli smo odluku"

Alo pre 31 minuta
Tramp odbio Orbana

Tramp odbio Orbana

Politika pre 46 minuta
Tramp: Orban me molio da izuzmem Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte, za sada - ništa od toga

Tramp: Orban me molio da izuzmem Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte, za sada - ništa od toga

Sputnik pre 2 sata
Tramp: Orban me molio da izuzmem Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte

Tramp: Orban me molio da izuzmem Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte

Vesti online pre 1 sat
Tramp odbio orbana: Molio me da izuzmem Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte, ali nismo doneli takvu odluku

Tramp odbio orbana: Molio me da izuzmem Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte, ali nismo doneli takvu odluku

Kurir pre 1 sat
Orban će od Trampa tražiti izuzeće od sankcija na rusku naftu: Mađarski premijer se sprema za novi sastanak "Moramo da…

Orban će od Trampa tražiti izuzeće od sankcija na rusku naftu: Mađarski premijer se sprema za novi sastanak "Moramo da nateramo Amerikance da shvate" (foto)

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBugarskaVašington

Svet, najnovije vesti »

Plan EU srušio jedan čovek! U središtu sukoba je ruska imovina: Brisel hteo da pomogne Ukrajini sa 140 milijardi evra, ali je…

Plan EU srušio jedan čovek! U središtu sukoba je ruska imovina: Brisel hteo da pomogne Ukrajini sa 140 milijardi evra, ali je došlo do raskola

Blic pre 1 minut
Lider holandske ekstremne desnice izneo za sada nepotvrđene sumnje o nepravilnostima na izborima

Lider holandske ekstremne desnice izneo za sada nepotvrđene sumnje o nepravilnostima na izborima

Danas pre 1 sat
Imali su čarape preko ruku: Evo šta je pronađeno u kolima u kojima su poginuli Srbin i dvojica Hrvata: "Nisu želeli da ostave…

Imali su čarape preko ruku: Evo šta je pronađeno u kolima u kojima su poginuli Srbin i dvojica Hrvata: "Nisu želeli da ostave tragove" (video)

Blic pre 35 minuta
BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

Danas pre 51 minuta
Ne cvetaju im ruže: Zašto Kijev ne želi da novinari vide istinu sa fronta

Ne cvetaju im ruže: Zašto Kijev ne želi da novinari vide istinu sa fronta

Sputnik pre 5 minuta