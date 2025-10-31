Bugarska će ograničiti izvoz naftnih derivata kako bi garantovala svoju energetsku bezbednost

Bugarski parlament je danas usvojio predlog kojim se ograničava izvoz naftnih derivata u druge države članice Evropske unije kako bi se garantovala energetska bezbednost zemlje, posle američkih sankcija ruskim kompanijama.

Vašington je prošle nedelje najavio sankcije usmerene na ruske naftne kompanije Rosnjeft i Lukoil, uključujući zamrzavanje sve njihove imovine u SAD i zabranu svim američkim kompanijama koje posluju sa njima. Kompanije koje rade sa Rosnjeftom i Lukoilom mogu da budu indirektno sankcionisane. Predlog koji su usvojili bugarski poslanici, a koji je predstavila vladajuća koalicija i njeni saveznici, tiče se izvoza naftnih derivata pod 22 carinske oznake koje