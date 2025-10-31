Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana

Politika pre 1 sat
Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana

Šefica naučnog tima projekta Mišel Tejlor, navela je da je Južni okean i dalje veoma slabo istražen

ANTARKTIK – Tim okeanografa otkrio je desetine novih vrsta morskih organizama na dnu Južnog okeana, u jednom od najnepristupačnijih delova planete, saopštila je danas fondacija „Nipon-Nekton Ocean Census”. Istraživanje je sprovedeno ranije ove godine tokom ekspedicije broda za naučna istraživanja Instituta „Šmit Okean”, preneo je američki ABC Njuz. Naučnici su prikupili gotovo 2.000 uzoraka iz 14 različitih grupa životinja i potvrdili postojanje 30 do sada
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana: Među njima i "zombi crv" i "sunđer mesožder"

Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana: Među njima i "zombi crv" i "sunđer mesožder"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Antarktik

Zabava, najnovije vesti »

Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana: Među njima i "zombi crv" i "sunđer mesožder"

Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana: Među njima i "zombi crv" i "sunđer mesožder"

Blic pre 1 sat
Kako da vam peškiri uvek budu mekani? Jednostavni trik iz hotela sprečava da izgledaju kao šmirgla

Kako da vam peškiri uvek budu mekani? Jednostavni trik iz hotela sprečava da izgledaju kao šmirgla

Kurir pre 45 minuta
Nasa: dobila predlog: SpejsEks predstavio pojednostavljeni plan leta ljudi na mesec

Nasa: dobila predlog: SpejsEks predstavio pojednostavljeni plan leta ljudi na mesec

Blic pre 56 minuta
Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana

Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana

Politika pre 1 sat
Rada Manojlović ima novog dečka! Nakon burnih raskida ponovo cveta u ljubavi: "Ne dozvoljava mi..."

Rada Manojlović ima novog dečka! Nakon burnih raskida ponovo cveta u ljubavi: "Ne dozvoljava mi..."

Telegraf pre 35 minuta