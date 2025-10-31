Naučnici otkrili desetine novih vrsta u dubinama Južnog okeana

Šefica naučnog tima projekta Mišel Tejlor, navela je da je Južni okean i dalje veoma slabo istražen

ANTARKTIK – Tim okeanografa otkrio je desetine novih vrsta morskih organizama na dnu Južnog okeana, u jednom od najnepristupačnijih delova planete, saopštila je danas fondacija „Nipon-Nekton Ocean Census”. Istraživanje je sprovedeno ranije ove godine tokom ekspedicije broda za naučna istraživanja Instituta „Šmit Okean”, preneo je američki ABC Njuz. Naučnici su prikupili gotovo 2.000 uzoraka iz 14 različitih grupa životinja i potvrdili postojanje 30 do sada