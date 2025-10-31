Obradović: Zaslužili smo da pobedimo zbog velikog srca i skoka u napadu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle pobede nad Makabijem (99:92) u meču osmog kola Evrolige da je njegova ekipa zaslužila da slavi zbog velikog srca i odličnog skoka u napadu.

Strateg crveno-belih je ukratko analizirao igru tima i konstatova da je uprkos otežavajućim okolnostima ekipa pružila maksimum za produžetak pobedničke serije. "Ovo je bio pravi rat, borili smo se da da dobijemo. Mislim da smo zaslužili da dobijemo zbog našeg velikog srca, a onda i zbog sjajnog skoka u napadu. To je bilo odlučujuće na samom kraju. Veoma sam srećan zbog ove pobede, pogotovo zbog okolnosti koje nam se dešavaju. Novi igrač nije imao ni timski trening,