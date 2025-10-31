Novi Sad, noć uoči godišnjice velike tragedije:Brojne ekipe studenata i građana pristižu iz cele Srbije

RTV pre 21 minuta  |  RTV,RTS
Novi Sad, noć uoči godišnjice velike tragedije:Brojne ekipe studenata i građana pristižu iz cele Srbije

NOVI SAD - Brojne ekipe studenata i građana, pešaka i biciklista, koji su se iz više gradova Srbije uputili na sutrašnji komemorativni skup, posvećen žrtvama nadstrešnice novosadske železničke stanice, večeras stiže u Novi Sad.

Beogradski studenti i građani koji pešače do Novog Sada na komemorativni skup povodom godišnjice pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici večeras su stigli u Sremske Karlovce. Studenti koji 16 dana pešače iz Novog Pazara na komemorativni skup u Novom Sadu stigli su večeras u Petrovaradin. Niški biciklisti u Inđiji napravili su pauzu na putu do Novog Sada. Grupe studenata, đaka i građana, koje su sinoć stigle u Inđiju, nastavile su pešačenje ka
Ključne reči

Novi PazarInđijaNovi SadPetrovaradinJovan Jovanović Zmaj

