Sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH; Poslati izveštaji OHR-a i Vlade Republike Srpske

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH; Poslati izveštaji OHR-a i Vlade Republike Srpske

NJUJORK - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici razmatraće stanje u BiH u proteklih šest meseci i, kako se očekuje, produžiti mandat Misiji Eufor-Altea za još godinu dana.

Na dnevnom redu Saveta bezbednosti, kojom predsedava Rusija, trebalo bi da se nađu izveštaji o stanju u BiH u poslednjih šest meseci, dostavljen iz OHR-a i onaj koji je dostavila Vlada Republike Srpske. Prema izveštaju Vlade Republike Srpske prvih šest meseci je obeležila kriza izazvana nedejtonskim i neustavnim potezima Kristijana Šmita, koji u Srpskoj nije priznat za visokog predstavnika, jer njegovo imeovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti, kako to nalaže
