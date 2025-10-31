Svetski dan štednje: Dinarska štednja upetostručena od 2014, dostigla 206 milijardi dinara

Svetski dan štednje: Dinarska štednja upetostručena od 2014, dostigla 206 milijardi dinara
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis izjavila je da je dinarska štednja od 2014. godine do danas upetostručena, odnosno tada je bila ispod dva odsto, a sada iznosi oko 10 odsto ukupne štednje, što je rast oko 100 milijardi dinara. “Štednja je najznačajniji izvor finansiranja banaka i ključ finansiranja kreditne aktivnosti. Bez rasta kreditne aktivnosti nema ni privrednog rasta. Vrlo smo ponosni da štednja u bankama poslednjih 10 godina beleži
