Nikola Jović povređen i nevidljiv

Sportske.net pre 1 sat
Odigrane su četiri utakmice u toku noći u NBA ligi, a pored ostalih Majami je poražen od San Antonija 107:101.

U ovoj utakmici Nikola Jović je bio na terenu 10 minuta, ali praktično kao da ga nije ni bilo. Imao je skok i asistenciju, ali je promašio svih pet šuteva. Međutim, Jović ima problem sa kukom, pa je zbog toga bio prilično limitiran, a i kratko na terenu. Ostaje da se vidi hoće li srpski reprezentativac morati da odmori nekoliko dana ili će stići da se oporavi za naredni meč.
