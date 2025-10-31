UEFA potvrdila: Beograd kandidat za domaćina finala Lige Evrope 2028. godine

Sputnik pre 28 minuta
UEFA potvrdila: Beograd kandidat za domaćina finala Lige Evrope 2028. godine

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i „Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu. Kandidati za finale Lige Evrope 2029. su Lion, Pariz, Torino, Bukurešt i Ankara. Minhen je jedini kandidat za finale Lige šampiona 2028. godine, dok su u konkurenciji za finale godinu dana kasnije stadion Vembli u Londonu i "Kamp Nou" u
