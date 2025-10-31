UEFA potvrdila: Beograd kandidat za domaćina finala Lige Evrope 2028. godine

UEFA potvrdila: Beograd kandidat za domaćina finala Lige Evrope 2028. godine
Sputnik pre 28 minuta
Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je da je Fudbalski savez Srbije (FSS) podneo kandidaturu da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.
Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i „Parkom Prinčeva“ u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu. Kandidati za finale Lige Evrope 2029. su Lion, Pariz, Torino, Bukurešt i Ankara. Minhen je jedini kandidat za finale Lige šampiona 2028. godine, dok su u konkurenciji za finale godinu dana kasnije stadion Vembli u Londonu i "Kamp Nou" u