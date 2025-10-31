Finale UEFA takmičenja u surčinu?! Nacionalni stadion kandidat za veliko finale 2028!

Ovo bi bile velike vesti za Srbiju! Evropska fudbalska unija (UEFA) potvrdila je da su Engleska i Španija zvanično podnele kandidature za domaćinstvo finala Lige šampiona 2029. godine.

Prema saopštenju, Englezi su ponudili legendarnu „Vembli arenu“ u Londonu, dok su Španci predložili da se finale održi na renoviranom „Kamp Nou“ stadionu u Barseloni. Konačna odluka o domaćinu biće doneta u septembru 2026. godine, nakon završene evaluacije infrastrukture, bezbednosnih standarda i organizacionih kapaciteta. 1️⃣5️⃣ national associations are interested in hosting the 2028 and 2029 UEFA club competition finals! ️ The UEFA Executive Commitee will