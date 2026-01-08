Donatas pred Žalgiris: „Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo!“

Hot sport pre 1 sat
Donatas pred Žalgiris: „Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo!“

Dobro zna gde gostuju! U okviru 21. kola Evrolige, Crvena zvezda gostuje Žalgirisu u Kaunasu.

Duel je na programu u petak veče, a uoči tog susreta Donatas Motiejunas je rekao: „Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo. Imali smo dobar trening danas. Moramo da se vratimo osnovama, načinu na koji igramo, načinu na koji smo igrali kada smo imali sjajan period. Mislim da su svi toga svesni i da smo spremni“ – rekao je Donatas. Објава коју дели PinnBet – Igrajte sa stilom! (@pinn_bet) Emotivan je pred duel u Kaunasu. „Što se mene
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Kad i gde možete gledati meč Barselona – Partizan ?

Kad i gde možete gledati meč Barselona – Partizan ?

Danas pre 2 sata
Nvora otkrio recept za žalgiris: Evo šta Zvezda mora da uradi u Kaunasu...

Nvora otkrio recept za žalgiris: Evo šta Zvezda mora da uradi u Kaunasu...

Kurir pre 1 sat
Trener Žalgirisa nahvalio Zvezdu: Fizički jak tim sa mnogo talenta, Nvora MVP!

Trener Žalgirisa nahvalio Zvezdu: Fizički jak tim sa mnogo talenta, Nvora MVP!

Kurir pre 1 sat
Motejunas: Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo

Motejunas: Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo

Politika pre 2 sata
Saša Obradović objasnio razloge male minutaže Stefana Miljenovića

Saša Obradović objasnio razloge male minutaže Stefana Miljenovića

Danas pre 3 sata
Saša Obradović razgalio Delije: Bolomboj? Možemo ga očekivati ubrzo!

Saša Obradović razgalio Delije: Bolomboj? Možemo ga očekivati ubrzo!

Hot sport pre 2 sata
Obradović: Moramo da budemo agresivniji u odbrani; Motejunas: Posle sramotne partije protiv Valensije bitno je da pokažemo…

Obradović: Moramo da budemo agresivniji u odbrani; Motejunas: Posle sramotne partije protiv Valensije bitno je da pokažemo reakciju

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Fudbaler Partizana Zubairu na pozajmici u turskom Čorumu

Fudbaler Partizana Zubairu na pozajmici u turskom Čorumu

Danas pre 22 minuta
Fudbal: Mirosavljev i Tasić napustili Dinamo Jug

Fudbal: Mirosavljev i Tasić napustili Dinamo Jug

Jug press pre 12 minuta
Fudbaleri Vojvodine počeli pripreme za drugi deo sezone

Fudbaleri Vojvodine počeli pripreme za drugi deo sezone

RTV pre 26 minuta
Završena je Stojketova kragujevačka priča - bila je protkana emocijama

Završena je Stojketova kragujevačka priča - bila je protkana emocijama

Sportske.net pre 6 minuta
Grci najavljuju najveći povratak u istoriji evropske košarke: Željko Obradović menja Ergina Atamana!

Grci najavljuju najveći povratak u istoriji evropske košarke: Željko Obradović menja Ergina Atamana!

Hot sport pre 12 minuta