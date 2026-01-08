PAO prekinuo crnu seriju i održao lekciju Virtusu!

Sportske.net pre 52 minuta  |  Sportske.net
PAO prekinuo crnu seriju i održao lekciju Virtusu!

Pobeda Panatinaikosa posle dva uzastopna poraza na svom terenu (Olimpijakos i Milano).

Ekipa Ergina Atamana je večeras savladala Virtus iz Bolonje rezultatom 84:71. Nan je imao 21 poen na kraju, Holms 16 poena i 9 skokova. U Virtusu 24 poena Edvardsa, ali indeks samo 11 jer je imao 4 izgubljene lopte, tehničku grešku, četiri napravljena faula i dvanaest promašenih šuteva. Morgan 12, a Smailagić svega 2 poena, jako slab učinak za 13 minuta. Prvi deo prve četvrtine je bio veoma čvrst, Nan je pokušavao da otvori utakmicu na svoj način, ali nije mogao da
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

(VIDEO) Nemanja Nedović za dva minuta uništio Valensiju!

(VIDEO) Nemanja Nedović za dva minuta uništio Valensiju!

Sport klub pre 2 minuta
Nedović osvetio Zvezdu!

Nedović osvetio Zvezdu!

B92 pre 2 minuta
Panatinaikos pokazao reakciju nakon dva poraza - Virtus nemoćan u "Oaki"

Panatinaikos pokazao reakciju nakon dva poraza - Virtus nemoćan u "Oaki"

RTS pre 53 minuta
PAO prekinuo "crni" niz

PAO prekinuo "crni" niz

B92 pre 53 minuta
Nedović brutalnom partijom osvetio Zvezdu: Monako razbio Valensiju u Španiji

Nedović brutalnom partijom osvetio Zvezdu: Monako razbio Valensiju u Španiji

Telegraf pre 27 minuta
Dubai prekinuo Fenerbahčeov niz pobeda u Evroligi

Dubai prekinuo Fenerbahčeov niz pobeda u Evroligi

RTS pre 3 sata
Emirati su "neosvojiva tvrđava" - Dubai nadigrao prvaka Evrope, blistao Kenan Kamenjaš!

Emirati su "neosvojiva tvrđava" - Dubai nadigrao prvaka Evrope, blistao Kenan Kamenjaš!

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BolonjaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Real Madrid drugi finalista Superkupa Španije

Real Madrid drugi finalista Superkupa Španije

Danas pre 53 minuta
Košarkaši Spartaka završili učešće u FIBA Ligi šampiona

Košarkaši Spartaka završili učešće u FIBA Ligi šampiona

Danas pre 1 sat
Brazil ima dve jake provere u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo

Brazil ima dve jake provere u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo

Danas pre 2 sata
Đoan Penjaroja pred utakmicu protiv Barselone: Dobar momenat da nastavimo da gradimo karakter i da rastemo kao tim

Đoan Penjaroja pred utakmicu protiv Barselone: Dobar momenat da nastavimo da gradimo karakter i da rastemo kao tim

Danas pre 3 sata
Rezultat koji ne odgovora Zvezdi, Dubai kao domaćin srušio aktuelnog šampiona Evrope

Rezultat koji ne odgovora Zvezdi, Dubai kao domaćin srušio aktuelnog šampiona Evrope

Danas pre 3 sata