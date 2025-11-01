Jokić u neverici - sramotna odluka sudija VIDEO

B92 pre 57 minuta
Jokić u neverici - sramotna odluka sudija VIDEO

Košarkaši Denvera izgubili su od Portlanda 109:107, a osim tragične završnice Arona Gordona, duel su obeležile i sudijske odluke.

U centru pažnje bio je upravo Nikola Jokić, koji je sa 21 poenom, 14 skokova i devet asistencija, stao na korak do istorije i nije uspeo da postane prvi igrač u NBA koji je sezonu započeo sa pet uzastopnih tripl-dabl učinaka. Jokić je imao šut za pobedu, ali na oko šest sekundi pre kraja meča, usledila je sporna situacija. Umesto da dosude očigledan faul nad Jokićem, koji je bio zadržan i povučen dok je pokušavao da izvede loptu iz auta, sudije su doneli
Dabl-dabl Jokića u porazu, Bogdanović i Đurišić nisu igrali

Sport klub pre 32 minuta
Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a oni sviraju ovo - bruka!

Kurir pre 23 minuta
Nikoli Jokiću nedostajala asistencija za istoriju: Somborac promašio šut za pobedu

Euronews pre 32 minuta
Nikola Jokić ponovo gotovo savršen, saigrači daleko od toga: Džoker ponovo držao Denver u egalu!

Hot sport pre 57 minuta
Ameri u čudu - Jokić ih je totalno zapanjio! Ljudi gledaju i ne mogu da veruju šta je uradio! (video)

Kurir pre 1 sat
Jokiću nedostajala asistencija za istoriju (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Jokić na asistenciju do večnosti: Denver poražen nakon neverovatne drame (video)

Večernje novosti pre 1 sat
