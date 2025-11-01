Pokret Mi snaga naroda o padu nadstrešnice u Novom Sadu: Pre godinu dana pala je i država
Pokret "Mi snaga naroda" ocenio je danas da pre godinu dana nije pala samo nadstrešnici novosadske Železničke stanice, već je "pala i država".
Taj pokret je u saopštenju povodom godišnjice te pogibije 16 ljudi naveo da je tada "pala i sva lažna priča vlasti o 'modernoj Srbiji' ".
Naveo je da je "16 nedužnih ljudi nestalo pod betonom koji je, umesto sajli, držala korupcija".
Ukazali su i da se "vlast upetljavala u laži pričama da nadstrešnica nije renovirana", a zatim se "prebacivanjem krivice na 'sitnu ribu' abolirala ona ekipa koja je stanicu otvarala nekoliko puta".
U saopštenju Pokreta piše da se "od priča da niko nije ubrzavao radove, došlo do godišnjice tragedije za koju niko nije odgovarao".
"Osim neviđenog stepena laži i arogancije u istoriju će ući činjenica koja je na kraju krajeva i logičan sled, da na godišnjicu niko iz vlasti ne sme da dođe na mesto zločina i pokaže pijetet prema stradalima", piše u saopštenju.
Taj pokret je naveo i da "vlast nije došla da se makar izvini zbog korupcije koja je ubila 16 ljudi".
"Svesni smo da ne postoje adekvatne kazne, ali ćemo se boriti da odgovorni (čitaj: vlast) snose posledice svojih (ne)dela, umesto što se hvale novim 'kapitalnim projektima' sličnih ili istih korupcijsko-bezbednosnih karakteristika kao što su EKSPO, tunel 'Pakovraće' i slični", piše Pokret "Mi snaga naroda".
Taj pokret je ukazao i da se ne sme dozvoliti "da Srbija postane zemlja nadstrešnica", te da "pravda za žrtve mora doći jer Srbija ne pripada vlasti, već narodu".
(Beta, 01.11.2025)