Doček Srba sa Kosova i Metohije u Gornjem Milanovcu

U skladu sa srpskom tradicijom, dočekani su pogačom i solju, a dobrodošlicu im je poželeo predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević. "Naš narod sa KiM uvek je bio na visini zadatka kad god je to trebalo za Srbiju.

Krenuli su peške do Novog Sada da pokažu jedinstvo, da pokažu slogu, da pokažu da srpski narod samo zajedno može da dođe do svog cilja, a to je jaka i uspešna Srbija. Pošli da podrže našeg predsednika Aleksandra Vučića u borbi za jaku, snažnu Srbiju, za Srbiju koja je samostalna i koja samostalno donosi svoje odluke. Milanovčani u velikom broju su se danas okupili da ih dočekaju ovde srdačno i da na današnji dan pošaljemo jaku poruku, a to je poruka sloge, poruka